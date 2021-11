Mann drohte, Kindertagesstätte „in Luft zu jagen“

Nach brenzligen Szenen in einer Kölner Kindertagesstätte hat sich am Freitagabend ein Mann der Polizei gestellt. Er wurde festgenommen. Eine Mitarbeiterin der Kita hatte am Nachmittag den Notruf gewählt, nachdem der Mann die Einrichtung betreten und damit gedroht hatte, das Gebäude in die „Luft zu jagen“, wie die Polizei mitteilte.