„Bei meinem Abschied ist keine Wehmut dabei“

„OÖ-Krone“:Herr Schneider, am 29. November legen Sie Ihre Obmann-Funktion der Gemeinnützigen Bauvereinigungen in Oberösterreich zurück, treten nicht mehr zu Wiederwahl an. Warum kommt’s dazu?

Frank Schneider: Ich bin heuer 60 geworden, hätte also noch zwei Perioden machen können, aber ich habe mich gefragt: Wie lange willst du das machen? Ich wollte nicht den Zeitpunkt übersehen, die Aufgabe in neue Hände zu geben.