Keine Angst vor der Welt der Fantasien

In ihren sexuellen Fantasien sind die meisten Menschen sehr experimentierfreudig, um es einmal neutral auszudrücken. Dass davon kaum etwas in die Realität umgesetzt wird, ist nicht ungewöhnlich - und bei manchen Fantasien vielleicht auch besser so. Wenn Menschen allerdings von Sexualität nur mehr träumen, und sich nichts davon zu erleben trauen, wird die Fantasiewelt ein schambehafteter Sehnsuchtsort, für dessen Besuch man sich nachträglich schlecht und schuldig fühlt. Warum eigentlich?