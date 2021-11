In „Multiversus“ kämpfen Tom & Jerry mit Superman

Warner Bros. Games hat eine Multiplayer-Keilerei im Stil der kultigen „Super Smash Bros.“-Reihe von Nintendo angekündigt, die 2022 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erscheint: „Multiversus“. Bei den Kämpfen schöpft man etwa aus dem DC-Fundus und schickt Helden wie Batman, Superman oder Harley Quinn in den Kampf, außerdem gibt es viele weitere Warner-Charaktere von Bugs Bunny über Tom & Jerry bis hin zu Shaggy aus Sooby-Doo. Sogar Arya Stark aus „Game of Thrones“ kämpft mit. „Multiversus“ soll in der Basisversion kostenlos angeboten werden, das Free-to-Play-Spiel wird sich über den Verkauf digitaler Zusatzinhalte finanzieren.