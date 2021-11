Atomenergie ist jetzt Klimaschutz-Investment

Super-GAU für europäische Energiewende

„Damit würden fossile und nukleare Energie grün angestrichen und die Geldschleusen für diese Quellen geöffnet. Das aber wäre ein Super-GAU für die europäische Energiewende und würde auch der Glaubwürdigkeit der EU in der Klimapolitik gerade in der sehr entscheidenden Phase nach dem UNO-Gipfel in Glasgow massiv schaden“, schlägt Grün-Politiker Lukas Hammer Alarm.