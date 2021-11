„Atomkraft als grüne Energie ist der Wahnwitz pur“

Offener Brief an künftigen deutschen Kanzler

Auch Oberösterreichs Atomgegner kämpfen gegen solche Ideen: „Atomkraft als grüne Energie ist Wahnwitz pur“, sagen Gabriele Schweiger und Roland Egger von Atomstopp Oberösterreich. Sie haben gemeinsam mit 128 anderen Organisationen (darunter auch die „Mütter gegen Atomgefahr“) einen Offenen Brief an den wahrscheinlich künftigen deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) unterschrieben. Er soll sich bei der EU-Kommission stark machen, der Atomenergie kein grünes Klimaschutz-Mäntelchen umzuhängen.