Schock für den GAK vorm Derby

Vorm Sonntag-Derby gegen Lafnitz schlug bei Zweitliga-Klub GAK der Verletzungsteufel zweimal grausam zu: Am Mittwoch verletzte sich Lukas Gabbichler bei der letzten Trainingsaktion schwer am linken Knie: Vorderes und hinteres Kreuzband sind ab, dazu ist der Schienbeinkopf gebrochen. Wann der 23-Jährige operiert wird, entscheiden die Ärzte in den nächsten Tagen. Der Oststeirer wird den „Roten“ aber diese Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.