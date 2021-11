Impfpflicht? „Sollten an allen Rädern drehen“

„Brauchen allgemeine Impfpflicht“

Die Patientenanwältin Sigrid Pilz sprach sich bei „ZiB“-Moderator Armin Wolf vehement für eine allgemeine Impfpflicht aus: „Wir sind an dem Punkt, wo wir eine allgemeine Impfpflicht brauchen“, denn auch Kinder könnten unter Long Covid leiden. Alle Volljährigen würde eine solche Impfpflicht ihrer Meinung nach jedenfalls treffen. Für Pilz sei es „abzulehnen“, dass in der Regierung gerade eine negative Stimmung gegen weitere Maßnahmen erzeugt werde. „Wir sollten an allen Rädern drehen“, so Pilz, die sich auch für einen Lockdown für alle, eine Ausweitung der Maskenpflicht und der Tests aussprach.