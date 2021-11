Frau desinfiziert Geld in Mikrowelle - verbrannt

Weil sie Angst hatte, sich an den Geldscheinen ihrer Hausbewohner mit dem Coronavirus zu infizieren, hat eine 74-jährige Hausverwalterin in Jerusalem zu drastischen Mitteln gegriffen: Die Pensionistin hat die Banknoten im Wert von 10.000 Schekel (umgerechnet knapp 2900 Euro) in eine Schale mit flüssigem Bleichmittel gelegt und diese in die Mikrowelle gestellt, wo die Scheine in Flammen aufgingen …