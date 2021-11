China hält Tausende Studenten in Wohnheimen fest

China verfolgt weiterhin eine strenge Corona-Politik: Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in der Volksrepublik - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - bei nicht einmal 0,004 liegt, haben die Behörden Tausende Studenten in der Millionenstadt Dalian im Nordosten des Landes in Quarantäne geschickt. Sie müssen nun in ihren Wohnheimen bleiben oder sich in spezielle Quarantäne-Hotels begeben.