Corona-Ausbrüche führten zu Hamsterkäufen in China

Einige Städte, darunter Tianjin im Norden und Wuhan weiter südlich, haben Wintergemüse aus ihren Lagerbeständen freigegeben, um es in Supermärkten zu niedrigeren Preisen zu verkaufen. Dennoch kam es offenbar zu Engpässen, da sich mehrere Personen im Internet über leere Supermarktregale beschwerten. Zunehmende Corona-Ausbrüche verschlimmern die Lage. China meldete am Mittwoch die höchste Zahl neuer, lokal übertragener Ansteckungsfälle seit fast drei Monaten - darunter neun neue Infektionen in Peking, der größte Anstieg an einem Tag in der Hauptstadt in diesem Jahr.