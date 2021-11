Klagenfurt baut weiter die Testmöglichkeiten aus

St. Ruprecht bekommt eigenen Container

„Auch in St. Ruprecht ist ein Container in Vorbereitung“, sagt Bürgermeister Christian Scheider, der mit dem Test-Angebot in Klagenfurt zufrieden ist: „Derzeit gibt es zwei Angebote am Neuen Platz, einen Container am Alten Platz, auch in die Rosentaler Straße, St. Veiter Straße, beim Sportpark und der Universität können die Bürger hinkommen. Das ist im Vergleich zu anderen Städten viel. Wir wollen weiter ausbauen.“