So kommt Salzburg nicht rechtzeitig aus der Krise

2. Erhöhung der Impfbereitschaft durch eine neuerliche Infokampagne

Was hat das Land im Sommer gemacht? Viele Erststiche erfolgen nun durch die strengen 2G-Regeln. Dass die Drittstiche wichtig sind, hat Primar Richard Greil bereits Anfang September öffentlich kund getan. Jetzt auf die Idee zu kommen, in Marketing zu investieren, sehen viele Salzburger als reine Verhöhnung. Und jene, die sich jetzt noch nicht impfen lassen, werden das auch nicht mehr machen. Werbung hätte offensiv stattfinden müssen, als die Zahlen der Erststiche zu Beginn des Sommers deutlich rückläufig waren. Entlarvend ist in diesem Zusammenhang ein Zitat von Gesundheitsreferent Christian Stöckl von vor genau einem Jahr: „Es braucht eine gute und exakte Vorbereitung der Impfung. Wir müssen jetzt schon in die Zukunft schauen und Pläne entwickeln, damit wir sie zum gegebenen Zeitpunkt in der Tasche haben.“ An diesem Anspruch ist die Landesregierung knapp ein Jahr lang klar gescheitert.