Höchstjuristen sind für allgemeine Impfpflicht

An einer Impfplicht führe aktuell nichts vorbei, ist Griss überzeugt. „Die Pandemie als vorbei zu erklären, ist ein Totalversagen der Politik.“ Doch warum die niedrige Impfquote? Einerseits liege es an einer impfskeptischen FPÖ, „andererseits ist die Wissenschaftsskepsis bei uns stark ausgeprägt.“ Ein kapitaler Fehler sei auch gewesen, dass man die Impfpflicht nie thematisiert habe. Oder der Appell - tut was für die anderen. „Das ist Schwachsinn. Man tut es für sich selbst“, so Griss.