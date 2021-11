Allgemeine Impfpflicht wäre verfassungskonform

Pflicht ist kein Zwang

Unter allgemeiner Impfpflicht sei nicht zu verstehen, dass jemand zur Impfung gezwungen werde, aber dass es „Folgen hat, wenn jemand nicht geimpft ist“, also eine indirekte Impfpflicht. Über diese Folgen brauche es eine Debatte. Das könnte sein „ein Selbstbehalt bei einer Behandlung oder dass eine bestimmte Teilhabe am öffentlichen Leben eine gewisse Zeit nicht möglich ist“, so der Rektor. Um diese Debatte, die man seiner Ansicht nach bereits im Sommer hätte führen müssen, werde man nicht herumkommen und „die Menschen haben Ehrlichkeit verdient“.