„Sollten Diskussion über Impfpflicht führen!“

„Die Akzeptanz der Geimpften geht zu Ende“, so die Bundesministerin, weswegen wir „die Diskussion“ über eine Impfpflicht führen sollten. So einfach wäre das aber rechtlich nicht umsetzbar, immerhin bräuchte es eine Verfassungsänderung. Köstinger sehe es allgemein nicht ein, „warum wir den Geimpften die Freiheit nehmen sollen auf Kosten einzelner, die sich nicht impfen lassen“. Sie stellt auch klar: „Ich will keinen weiteren Lockdown!“