Ärmelkanal: Kajak-Verkauf in zwei Städten gestoppt

Vermisste und Schiffbrüchige

Westen, Paddel oder Thermoschutz - Produkte also, „die die Sicherheit auf See erhöhen“ - würden weiterhin in den Filialen der beiden Städte angeboten, hieß es. Nach Angaben der Pressestelle hätten die Geschäfte selbst vorgeschlagen, die Kajaks aus dem Sortiment zu nehmen. Drei Flüchtlinge gelten seit Freitag als vermisst - sie hatten versucht, mit Kajaks nach Großbritannien zu gelangen. Am Vortag waren zwei Sportboote vor Calais im Wasser getrieben, zwei Schiffbrüchige gerettet worden.