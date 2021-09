Streit um Migranten im Ärmelkanal spitzt sich zu

Briten wollen Migrantenboote zurückweisen

Der britische Kulturminister Oliver Dowden bestätigte in einem Interview mit dem britischen Radiosender LBC, wonach britische Behörden die Zurückweisung von Migrantenbooten aus den eigenen Küstengewässern in Erwägung ziehen. Experten halten das jedoch für so gut wie nicht umsetzbar wegen der Gefahren für die Menschen an Bord der oft kaum seetüchtigen Migrantenboote.