KAC schoss Leksand in CHL sensationell mit 4:0 ab!

Der KAC hat im ersten internationalen K.-o.-Spiel seit 34 Jahren eine faustdicke Überraschung geliefert! Die Klagenfurter fertigten am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) den vierfachen schwedischen Meister Leksands IF mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) ab. Der herausragende Johannes Bischofberger, der mit zwei Toren (24., 54.) und zwei Assists an allen vier Treffern beteiligt war, Thomas Koch (12./PP) und Steven Strong (50.) besiegelten die Sensation.