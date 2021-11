Moderner Einsatzhelikopter kommt auf das Nassfeld

Pilot, Flugretter und Notarzt an Bord

Der neue Hubschrauber aus dem Hause Airbus wird mit Pilot, Flugretter und Notarzt unterwegs sein. „Der Rufname lautet ARA-3“, erzählt Stützpunktleiter Philipp Heidenreich. Damit ist nicht nur für Sicherheit im Skigebiet Nassfeld gesorgt. Abseits der Skipiste wird der neue Helikopter auch Notfalleinsätze im Gail- und Lesachtal fliegen. Damit erhält der in Fresach stationierte Rettungshubschrauber RK1 in den Wintermonaten Unterstützung.