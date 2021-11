337 Illegale wurden in einem Monat aufgegriffen

Zwei am Montag schlafend in einem Lkw gefundene Afghanen, sechs aus einem Sattelanhänger geflohene junge Migranten – sie waren in den vergangenen Tagen nur die „Highlights“ für die Fremdenpolizei in Oberösterreich. In nur einem Monat sind 337 illegale Migranten aufgegriffen worden. Die Auffanglager füllen sich.