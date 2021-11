Graz: Stundenlanges Warten vor der Impfstraße

Grazer Labor geht nächste Woche in Betrieb

Bei 45 Prozent der steirische Proben dauere es zwar noch immer bis zu 36 Stunden, bis sie ausgewertet sind, „aber es wird sukzessive besser“, so Eitner. Er gehe davon aus, dass bis Donnerstag alle Testergebnisse wieder innerhalb von 24 Stunden einlangen. In der kommenden Woche gehe zudem ein zusätzliches Labor des Salzburger Vertragspartners in Graz in Betrieb, das mehr als 100.000 Test täglich schaffen sollte, wie Eitner ausführte.