Impfung: Land erweitert „Stich-Stellen“ auf 7 Tage

Das Land teilt mit, dass in dieser Woche - neben dem morgigen freien Impfen an 16 Standorten - bereits am Samstag, 8 bis 18 Uhr, am Standort Grazer Messe der nächste freie Impftag stattfindet. Alle Personen, die mit Astra Zeneca geimpft wurden, haben ab der nächsten Woche an den freien Impftagen die Möglichkeit, sich eine Drittimpfung abzuholen, sofern die zweite Impfung mindestens vier Monate zurückliegt.