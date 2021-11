262.000 ungeimpfte Steirer stehen vor Lockdown

Wie wurde das Impfangebot ausgeweitet?

Heute gibt es einen freien Impftag nur in Graz, nächste Woche kann man an fünf Tagen ohne Anmeldung zu den Impfstraßen kommen (Dienstag sowie Donnerstag bis Sonntag), in der Kalenderwoche 47 sogar an allen sieben Tagen. Die Impfungen mit Termin laufen parallel weiter. Insgesamt wurden die Impfstraßen-Kapazitäten auf 44.000 Immunisieren pro Woche erhöht. Personalengpässe (zuletzt in Deutschlandsberg und Leibnitz) seien abgewendet.