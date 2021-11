Segeln: Österreicher-Boote starten verhalten in WM

Den österreichischen Booten ist bei der Segel-Weltmeisterschaft vor Al Musanaah im Oman am Dienstag kein optimaler Auftakt gelungen! Laura Schöfegger und Lisa Farthofer segelten im abschließenden Tagesrennen in der 49erFX-Flotte auf den vierten Platz. Es war das beste Einzelresultat der vier OeSV-Teams. In der Gesamtwertung sind Schöfegger/Farthofer auf Rang 15 zu finden.