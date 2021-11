Milletich sieht mit Foda „reelle Chance“ auf WM

In die Aufarbeitung der vergangenen Monate, die für die sportliche Führung in den kommenden Wochen ansteht, will sich Milletich selbst nicht involvieren. „Die wissen genau, was zu machen ist, welche Verantwortung sie haben“, meinte der Unternehmer. Es sei wichtig aufzuzeigen, warum etwas bei der EM funktioniert habe und danach nicht mehr. „Diese Analysen werden sicher Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich bin überzeugt, dass das akribisch gemacht wird.“