Arbeiter von zersägtem Baum eingeklemmt

Der 24-jährige Mann war mit einem Kollegen (28) am Dienstagvormittag in einem Waldstück auf der Gferenalpe in Hittisau mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Dabei zersägte der 24-Jährige einen Baum, der mit einem Seil gesichert war. Als das abgesägte Stück rund zwei Meter zu Boden fiel, spannte sich das Sicherungsseil, das Baumstück drehte sich in Richtung des Arbeiters. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und wurde eingeklemmt.