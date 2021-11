Salzburg: Drittimpfung jetzt auch nach 4 Monaten

In Salzburgs Landeskliniken spitzt sich die Lage weiter zu: Eine Triage scheint unausweichlich, ein spezielles Team, das im Ernstfall entscheiden muss, wen man noch retten kann und wen nicht, wurde bereits zusammengestellt. In einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag wurde nun ein Fünf-Stufen-Aktionsplan präsentiert, um die Situation schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen. Darunter fällt auch, dass die Drittimpfung (Booster) bereits nach vier Monaten möglich sein wird.