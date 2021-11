Pure Hoffnungslosigkeit in unseren Krankenhäusern

Im Landeskrankenhaus wird in Eskalationsstufen gemessen. Gestern war es Stufe F. Danach folgt nur mehr ein Buchstabe im Betten-Alphabet. Stufe G sieht höchstens 32 Intensivbetten vor. Dann ist die Bettengrenze erreicht. Gestern lagen 21 Covid-Patienten in Mülln auf der Intensivstation. Die letzte Eskalationsstufe ist vorbereitet. In den SALK geht man davon aus, dass sie jederzeit kommen kann. Eine Besserung, die erst in rund zwei Wochen theoretisch eintreten wird, ist derzeit noch fern. „Wir haben Patienten entlassen, die in Intensiv-Behandlung lagen und beatmet werden mussten. Ungeimpft. Und die Existenz von Covid nach ihrer Entlassung geleugnet haben“, erklärt eine frustrierte Krankenpflegerin.