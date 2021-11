Unwetter: Familie saß vier Tage in der Wüste fest

Erst am Dienstag war es so weit: Die Familie sei per Hubschrauber gerettet und an einen sicheren Ort gebracht worden, teilte die Polizei mit. „Wir sind erleichtert, wir weinen Tränen der Erleichterung, endlich sind sie in Sicherheit“, so die Mutter von Ori Zavros zum Fernsehsender ABC.