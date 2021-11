„Bones“-Star Heath Freeman mit 41 Jahren gestorben

„Die Nachricht vom Tod meines lieben Freundes, des talentierten Schauspielers, Regisseurs, Produzenten und hervorragenden Kochs Heath Freeman bricht mir das Herz“, schrieb Shanna Moakler auf Instagram. „Ich werde dich so sehr vermissen und ich werde jede wunderbare Erinnerung an dich in Ehren halten - und davon haben wir eine Menge. Lebewohl!“