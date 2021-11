US-Top-Agentin: „Halte Aliens für möglich“

„Krone“: Das „Fermi-Paradoxon“ stellt sich die Frage: „Wenn es tatsächlich außerirdisches intelligentes Leben gibt, wo ist es dann?“ Ihrer Einschätzung nach ein berechtigter Gedanke?

Gernot Grömer: Schaut man sich unser Sonnensystem und dessen Umgebung an, dann muss man sagen, dass man bis jetzt noch nichts Intelligentes gefunden hat. Ob aber auf dem Mars früher einmal Bakterien existiert haben könnten, ist zum Beispiel ein aktueller Untersuchungsgegenstand. Es würde mich also sehr überraschen, sollten wir tatsächlich die Einzigen sein. Früher hat der Mensch auch noch gedacht, die Erde sei das Zentrum von allem, oder dass die Sonne um die Erde kreist - und all das hat sich schlussendlich als anders bzw. falsch herausgestellt. Die letzte Bastion wäre dann eben der Gedanke, dass wir völlig allein im Universum sind.