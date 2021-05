Barack Obama „bestätigt“ Existenz von UFOs

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat in einem Fernsehinterview die Existenz von unbekannten Flugobjekten bestätigt, die das US-Militär in den vergangenen Jahren immer wieder beobachten konnte. „Es stimmt, es gibt Aufnahmen von Objekten im Himmel, von denen wir nicht sagen können, was sie genau sind“, meinte Obama am Montagabend (Ortszeit) in der Talkshow von James Corden.