Mehr als 22.000 Steirer leben von Mindestsicherung

Die Mindestsicherung war viele Jahre lang so etwas wie der letzte soziale Rettungsschirm für in Not geratene Menschen in der Steiermark. Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) hat nun die genauen Zahlen, wie viele Menschen auf diese Art im Vorjahr unterstützt worden. 22.313 bezogen demnach im Jahr 2020 zumindest einmal die Mindestsicherung - das ist ein minimaler Rückgang von drei Prozent im Vergleich zum Jahr davor (22.899).