Sloweniens Premier will Lockdown für Ungeimpfte

Slowenien erwägt offenbar einen „Lockdown für Ungeimpfte“ nach Vorbild Österreichs, wartet diesbezüglich aber noch auf eine entsprechende Entscheidung des Verfassungsgerichts. „Österreich hat schon eine drastische Beschränkung für alle Ungeimpften eingeführt. Jetzt müssten wir so schnell wie möglich wissen, ob wir diesen Weg auch beschreiten können“, sagte der slowenische Regierungschef Janez Jansa am Montag im Parlament in Ljubljana.