Med-Uni-Rektor will vollständig Geimpfte belohnen

Prämie in Form von Schecks für heimische Geschäfte

Aus seiner Sicht sollten grundsätzlich „alle die, die bereits geimpft wurden und jene, die sich noch impfen lassen“ die Impfprämie erhalten. „Man müsste sich aber schon eine soziale Staffelung überlegen, damit es deutlich zugunsten derer geht, die weniger verdienen geht. Das wäre in Zeiten, wo viele finanziell sehr belastet sind, ein schönes Zeichen“, wie Samonigg ausführte. „Das Ganze kostet auch nicht mehr als ein vierwöchiger Lockdown“, so Samonigg. Ausbezahlt werden sollte die Prämie zudem in Form von „Schecks, die in österreichischen Geschäften eingelöst werden können“.