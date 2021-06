AK: Impf-Prämien in Betrieben rechtlich in Ordnung

Kündigung Nicht-Geimpfter rechtlich möglich

Auch eine Kündigung eines nicht geimpften Mitarbeiters sei rechtlich in Ordnung, sagte Brokes. Die Regel werde es nicht sein, aber es werde solche Fälle geben, die er in diesem Zusammenhang für „menschlich völlig verwerflich“ halte. Aber rein rechtlich würden solche Kündigungen vor Gericht standhalten, so der AK-Jurist.