Klein-Lkw-Lenker flüchtet vor Polizei nach Italien

Kurz nach 22 Uhr fiel einer Polizeistreife in Nauders ein Kleinlaster auf, der Richtung Italien fuhr. Die Beamten wollten das Fahrzeug bei der Kontrollstelle Nauders anhalten, der Lenker ignorierte das allerdings. Er fuhr weiter Richtung Grenze. Die Polizisten, die ihn verfolgten, hinderte er auf gefährliche Weise am Überholen, indem er ständig in der Mitte oder am linken Fahrstreifen blieb.