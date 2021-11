Streit um Gutachten - Kurz fühlt sich entlastet

Auch inhaltliche Mängel beanstandeten die beiden Juristen: Die WKStA werfe Kurz nicht Untreue vor, sondern die Beteiligung an fremden Untreuehandlungen. Dazu sage Lewisch aber „überhaupt nichts“, so Mayer. Birklbauer verwies darauf, dass eine Beschwerde der rechtlich vorgesehene Weg ist, wenn man mit Ermittlungsmaßnahmen nicht einverstanden ist, „nicht ein Gutachten, in dem ich die Staatsanwaltschaft kritisiere“ - zumal die Hausdurchsuchungen von einem Gericht genehmigt werden mussten.