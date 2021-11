1:6! Pinguine erfrieren in Washington, McDavid top

Die Rückkehr von Kapitän Sidney Crosby hat die Pittsburgh Penguins nicht vor einer Abfuhr bei den Washington Capitals bewahrt. Die Capitals feierten am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen 6:1-Sieg. Crosby hatte die ersten sieben Saisonspiele wegen einer Handgelenksverletzung verpasst, gab am 30. Oktober sein Saisondebüt und musste unmittelbar danach in eine Corona-Pause.