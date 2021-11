Patriots mit 4. Sieg in Serie - Pleite für Brady

Die New England Patriots haben mit einem deutlichen Heimsieg gegen die Cleveland Browns ihre Play-off-Ambitionen in der NFL unterstrichen. Das Football-Team gewann am Sonntag 45:7 und verbuchte den vierten Sieg in Serie. Weil die Buffalo Bills ihr Duell mit den New York Jets 45:17 gewannen und die Miami Dolphins bereits am Donnerstag gegen die Baltimore Ravens einen Sieg geholt hatten, änderte sich auf den ersten drei Plätzen der AFC East nichts an den Abständen.