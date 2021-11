Wenige Strafen bei den Schwerpunkt-Aktionen

Ab heute, Montag, gilt wie berichtet ein Lockdown für alle Ungeimpften. Das bedeutet auch: Die Polizei kann bei Verstößen strafen. In den vergangenen Tagen kontrollierten die Exekutivbeamten die 2G-Regel, so auch am Wochenende im Rahmen einer Schwerpunkt-Aktion in Wals, Abersee und Anif. Bilanz: Alle hielten die Regeln ein. Auch die Stadt Salzburg vermeldet nur wenige Verstöße gegen die 2G-Regel: seit Juli gab es nur 30 Strafverfahren.