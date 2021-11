Mehr Gehalt und satte Prämien längst überfällig

Seit Pandemiebeginn kämpft das Spitalspersonal an vorderster Front. Viel Unterstützung gibt es aus der Politik für die Forderung nach einer kräftigen Gehaltserhöhung für Ärzte, Schwestern, Pfleger und Co. Wenn es aber um die Kosten geht, putzt sich jeder am anderen ab. Auch beim Corona-Bonus schauen einige durch die Finger.