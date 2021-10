Corona-Bonus fix - aber er kommt nicht für alle

Ob das Zuckerl auch für Mitarbeiter in Pflegeheimen gelten soll, ist laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) noch in der Schwebe, denn das Budget von 135 Millionen Euro für ganz Österreich würde nur für je 450 Euro reichen. „Ich finde, dass jedem Mitarbeiter in der Pflege, auch den Rettungssanitätern und allen, die in der Pandemie im Gesundheitsbereich Großartiges geleistet haben, der Bonus zusteht“, sagt Hacker. Aber er habe darauf keinen Einfluss, der Bund beschließt das Budget und die Aufteilung.