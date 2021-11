Kein Corona-Bonus für Rettungssanitäter

Gesundheitspersonal nicht nur in der Krise am Limit

Vom Gesundheitsministerium gab es auf „Krone“-Anfrage keine Begründung, warum Rettungsmitarbeiter ebenso wie ausgelagertes Sicherheits- und Reinigungspersonal vom Bonus ausgenommen sind. Am Mittwoch gingen österreichweit Hunderte Mitarbeiter von Krankenhäusern auf die Straße, um auf die prekären Arbeitsverhältnisse aufmerksam zu machen. „Es muss etwas passieren bei Löhnen, Arbeitszeiten und Bedingungen“, fordert Lindner. Und Kucher ergänzt: „Wenn es schon an der Einmalzahlung von 500 Euro scheitert - wie sollen dann die großen Reformen gelingen?“