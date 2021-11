ÖFB-Kickerin Billa trifft im 5. Spiel in Folge

Nicole Billa hat ihre Torserie in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die 25-jährige Tirolerin trug sich auch am Sonntag beim 7:1-Kantersieg von 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen als „Joker“ in die Schützenliste ein und hat damit in den jüngsten fünf Ligapartien alle ihre sechs Saisontore erzielt. Mit dieser Marke liegt die ÖFB-Teamstürmerin in der Torjägerinnenwertung gemeinsam mit Bayerns Lea Schüller und Frankfurts Laura Freigang an der Spitze.