Wien: Selbst Geimpften sind neue Regeln zu hart

Umfrage zeigt: Selbst Geimpften sind neue Regeln zu hart

Der letzte Tag bevor der Lockdown für Ungeimpfte gilt, ging am Sonntag über die Bühne. In Wien-Mitte war viel los, der dortige Supermarkt war voll, auch die Straßen davor. Bereits am Montag könnte es leerer werden, denn dann müssen Ungeimpfte in den Lockdown.