Papa Schlumpf trickst „Alles gurgelt“ aus

Schlumpf vor der Kamera, Wasser im Probefläschchen

Nun gibt es Papa Schlumpf in Wirklichkeit nicht. Wie also kam er zu dem Befund? Und zwar so: Die „Krone“ wollte „Alles gurgelt!“ einem Sicherheitstest unterziehen, Redakteur Michael Pommer hat daher Folgendes getan: Er hat am 9. November 2021 um 16.39 Uhr unter seinem Namen einen Gurgeltest gestartet, mit Videobeweis, um an ein offizielles Zertifikat zu gelangen. Doch statt vor der Kamera zu gurgeln, wurde ein Foto von Papa Schlumpf in die Kamera gehalten, eingeschickt wurde ein mit Leitungswasser aufgefülltes Probefläschchen. Aufgefallen ist all das nicht.