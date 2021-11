CDU-Politiker erteilt Belarus-Migranten Absage

Der Ministerpräsident des ostdeutschen Bundeslands Sachsen, Michael Kretschmer (CDU), hat sich dagegen ausgesprochen, die im Grenzgebiet zwischen Belarus (Weißrussland) und Polen feststeckenden Migranten in Deutschland aufzunehmen. „Wir dürfen diese Migranten weder in der EU noch in Deutschland aufnehmen. Wenn man das wollte, müssten sie nicht den Umweg über Minsk nehmen, sondern könnten direkt nach Deutschland fliegen“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“.