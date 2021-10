Polen genehmigt Grenzbarriere zu Belarus

Polen und elf weitere EU-Mitgliedstaaten hatten die EU vergangene Woche aufgefordert, sich an der Finanzierung von Grenzbarrieren an ihren Grenzen zu beteiligen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wandte sich jedoch gegen neue „Stacheldrahtzäune und Mauern“ an EU-Grenzen. Trotzdem wird Präsident Andrzej Duda das Vorhaben voraussichtlich in den nächsten Tagen mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.